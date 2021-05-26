ВАШИНГТОН, 26 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сказал о введении санкций против Белоруссии из-за Ryanair, но не стал вдаваться в подробности, передает пресс-пул Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов заявила, что администрация США рассматривает все возможные варианты реакции в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Белоруссии, включая санкции. Кремль назвал точную дату встречи Путина и Байдена

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.