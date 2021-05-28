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Разлив нефти при загрузке танкера произошел на реке Лена в Приангарье
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ИРКУТСК, 28 мая — ПРАЙМ. Незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лена в Приангарье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Восточно-Сибирского... ПРАЙМ, 28.05.2021
нефть, приангарье, энергетика, нефть, новости
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ИРКУТСК, 28 мая — ПРАЙМ. Незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лена в Приангарье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
"Накануне при загрузке танкера дизельным топливом произошел разлив нефтепродуктов в незначительном количестве. Проводится проверка", — сообщил собеседник агентства.
Объём разлива пока устанавливается, его последствия устраняются. По итогам проверки будет принято правовое решение.