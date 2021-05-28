ИРКУТСК, 28 мая — ПРАЙМ. Незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лена в Приангарье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. Министр энергетики США поддерживает санкции против "Северного потока-2"

"Накануне при загрузке танкера дизельным топливом произошел разлив нефтепродуктов в незначительном количестве. Проводится проверка", — сообщил собеседник агентства.

Объём разлива пока устанавливается, его последствия устраняются. По итогам проверки будет принято правовое решение.