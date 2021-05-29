МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов США вновь ввело санкции против девяти белорусских предприятий, пишет Reuters.

США с 3 июня ввели санкции против 9 белорусских государственных предприятий:

  • "Белорусский нефтяной торговый дом"
  • "Белнефтехим"
  • "Белнефтехим США"
  • "Белшина"
  • "Гродно Азот"
  • "Гродно Химволокно"
  • "Лакокраска"
  • "Нафтан"
  • "Полоцк Стекловолокно"

Гражданам США и американским компаниям запрещено проводить любые операции с этими предприятиями, если им принадлежит от 50% собственности в этих компаниях или более.

Санкции в отношении данных 9 компаний были приостановлены в 2015 году, разрешение на работу с ними продлевалось каждый год.

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Также стало известно, что США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей. Об этом сообщила в пресс-релизе официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", — говорится в заявлении.