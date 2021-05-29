2021-05-29T04:59:00+03:00
2021-05-29T05:41:56+03:00
2021-05-29T04:59:00+03:00
2021
https://1prime.ru/News/20210529/833787371.html
США ввели санкции против 9 госпредприятий Белоруссии
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министерство финансов США вновь ввело санкции против девяти белорусских предприятий, пишет Reuters. США с 3 июня ввели санкции против 9 белорусских государственных предприятий:... ПРАЙМ, 29.05.2021
джен псаки, санкции, джо байден, белнефтехим, минфин сша, белоруссия, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83230/76/832307667.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/76/832307667.jpg
https://1prime.ru/images/83230/76/832307664.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/76/832307664.jpg
https://1prime.ru/images/83230/76/832307661.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/76/832307661.jpg
https://1prime.ru/transport/20210529/833786769.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов США вновь ввело санкции против девяти белорусских предприятий, пишет Reuters.
США с 3 июня ввели санкции против 9 белорусских государственных предприятий:
- "Белорусский нефтяной торговый дом"
- "Белнефтехим"
- "Белнефтехим США"
- "Белшина"
- "Гродно Азот"
- "Гродно Химволокно"
- "Лакокраска"
- "Нафтан"
- "Полоцк Стекловолокно"
Гражданам США и американским компаниям запрещено проводить любые операции с этими предприятиями, если им принадлежит от 50% собственности в этих компаниях или более.
Санкции в отношении данных 9 компаний были приостановлены в 2015 году, разрешение на работу с ними продлевалось каждый год.
Также стало известно, что США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей. Об этом сообщила в пресс-релизе официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", — говорится в заявлении.