МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов США вновь ввело санкции против девяти белорусских предприятий, пишет Reuters.

США с 3 июня ввели санкции против 9 белорусских государственных предприятий:

"Белорусский нефтяной торговый дом"

"Белнефтехим"

"Белнефтехим США"

"Белшина"

"Гродно Азот"

"Гродно Химволокно"

"Лакокраска"

"Нафтан"

"Полоцк Стекловолокно"

Гражданам США и американским компаниям запрещено проводить любые операции с этими предприятиями, если им принадлежит от 50% собственности в этих компаниях или более.

Санкции в отношении данных 9 компаний были приостановлены в 2015 году, разрешение на работу с ними продлевалось каждый год. Украина закрыла воздушное пространство для самолетов из Белоруссии

Также стало известно, что США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей. Об этом сообщила в пресс-релизе официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", — говорится в заявлении.



