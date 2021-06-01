2021-06-01T15:38:00+03:00
2021-06-01T15:38:34+03:00
2021-06-01T15:38:00+03:00
2021
https://1prime.ru/News/20210601/833813641.html
Британская BP покупает активы в области солнечной энергетики в США
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Британский нефтегазовый холдинг BP подписал соглашение с американским разработчиком солнечной энергии 7X Energy о покупке активов в области развития солнечной энергетики в США за... ПРАЙМ, 01.06.2021
сша, альтернативная энергетика, виэ, bp, новости
https://1prime.ru/images/83293/54/832935422.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83293/54/832935422.jpg
https://1prime.ru/images/83293/54/832935419.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83293/54/832935419.jpg
https://1prime.ru/images/83293/54/832935416.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83293/54/832935416.jpg
https://1prime.ru/oil/20210601/833812677.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Британский нефтегазовый холдинг BP подписал соглашение с американским разработчиком солнечной энергии 7X Energy о покупке активов в области развития солнечной энергетики в США за 220 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе BP.
"Этой покупкой мы продолжаем реализовывать нашу стратегию, поскольку мы сознательно и дисциплинированно расширяем наш бизнес в области возобновляемых источников энергии. Это дает нам 9 ГВт высококачественных солнечных проектов на рынках, где мы можем создавать интегрированные предложения по возобновляемым источникам энергии через нашу торговлю и клиентские франшизы", — приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента компании Дева Саньяла (Dev Sanyal).
Компания отмечает, что это приобретение представляет собой значительный шаг к цели увеличить выработку возобновляемых источников энергии до 20 ГВт к 2025 году и до 50 ГВт к 2030 году.
BP является крупнейшим инвестором в энергетику Америки с 2005 года, инвестируя более 125 миллиардов долларов в экономику и поддерживая более 125000 дополнительных рабочих мест.