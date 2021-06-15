МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают расти на фоне общего оптимизма по поводу восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов. Россия с 1 июля повышает пошлину на экспорт нефти

По состоянию на 12.47 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,32%, до 73,08 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 0,28%, до 71,09 доллара за баррель.

Цены на "черное золото" поднимаются во вторник днем, поскольку инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики после постепенного снятия ограничений на передвижение. Так, например, в одном из крупнейших импортеров нефти – Китае — спрос на бензин в мае в среднем вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Тем не менее инвесторы продолжают следить за переговорами Ирана и США, оценивая перспективы возвращения Ирана на рынок нефти. По словам аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson), которые приводит газета Wall Street Journal, если переговоры затянутся до второй половины года, ожидаемые поставки из Ирана окажутся под угрозой.