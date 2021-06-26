МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Чаще всего люди лишаются квартир из-за долгов, недействительных сделок либо из-за использования жилья не по назначению, причем в каждом из этих случаев решение об изъятии может принять только суд, рассказал РИА Недвижимость учредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков. Юрист объяснил, как оформить в собственность заброшенное строение

Самый распространенный случай, когда суд изымает у человека квартиру, – это просрочка платежей по ипотеке, отметил он.

"Аналитики рейтинговых агентств оценивают текущую просрочку в 70 миллиардов рублей̆. Специалисты считают, что до 10% ипотечных договоров могут быть расторгнуты, так что угроза потерять единственное жилье, полученное по ипотеке, – весьма высока", — подчеркнул эксперт.

Другой вид долгов, который приводит к потере квартиры, – это задолженность по коммунальным платежам, сказал он. "Единственную квартиру при этом не изымут – закон не позволяет, а вот наложить арест на вторую могут", — уточнил Кулаков.

Также очень распространённой причиной изъятия жилья является признание сделки по его покупке недействительной, констатировал он.

"Это возможно, если при продаже квартиры были нарушены требования законодательства. Например, если продавец недвижимости имеет большие долги, срочно, с существенной̆ скидкой̆ продает квартиру, а потом, в течении трех лет после продажи, признается банкротом. Конкурсный̆ управляющий̆ может через суд оспорить сделку по продаже квартиры. Еще один распространённый̆ случай оспаривания сделки – нарушение прав членов семьи и несовершеннолетних детей̆", — объяснил эксперт.

Кроме того, добавил он, квартиру могут изъять, если она используется не по назначению, например, если в жилом помещении организовали парикмахерскую.

"В этом случае, по требованию соседей̆, квартира может быть изъята и выставлена на продажу — закон это позволяет", — подчеркнул Кулаков.

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