МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 20 616, до 5 493 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Коронавирус нашел новый способ заражать людей

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2523 (12,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 493 557 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 6209, в Подмосковье — 2453, в Санкт-Петербурге — 1374.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области — 10, Ненецком автономном округе — 6, Чукотском автономном округе — 5. В ЕБРР рассказали, для каких экономик штамм "дельта" особо опасен

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкессии — 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика — 0,1%, 2. Республика Северная Осетия-Алания — 0,11%, 3. Магаданская область — 0,12%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 14 697 человек после COVID-19, за все время — 4 984 037. В частности, в Москве выписаны 4 854 человека, в Санкт-Петербурге — 2 283, Подмосковье — 1 181.

За сутки в России зарегистрирован максимум смертей с COVID-19 за пандемию — 652, общее число скончавшихся пациентов достигло 134 545, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В частности, в Москве за сутки скончался 121 человек с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 119, Нижегородской области — 27.