МОСКВА, 14 июл — Dow Jones. Фьючерсы на нефть WTI во вторник закрылись с повышением, достигнув максимума за более чем два года. Рубль вечером уверенно дорожает вслед усилившей рост нефтью

Поддержку ценам оказывали ожидания очередного падения коммерческих запасов нефти в США. В то же время тревога по поводу распространения дельта-штамма коронавируса ограничила потенциал роста, отмечают аналитики.

"Мы наблюдаем существенный дефицит физических поставок нефти, что приводит к сокращению запасов с целью удовлетворения спроса, — заявил Маниш Радж, главный финансовый директор Velandera Energy. – Ни для кого не секрет, что запасы не могут сокращаться вечно, и что производство нефти должно со временем увеличиться для насыщения спроса и пополнения запасов".

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем предполагают, что ожидаемый в среду еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США укажет на сокращение запасов нефти за неделю 3-9 июля на 4,9 млн баррелей, и это станет уже восьмой неделей падения подряд. Кроме того, они прогнозируют, что данные EIA покажут сокращение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и падение запасов дистиллятов, включая печное топливо, на 1,3 млн баррелей.

Тем временем сохраняется неопределенность по поводу действий нефтедобывающей коалиции ОПЕК+, которая ранее в текущем месяце не смогла достичь соглашения по объемам совокупной добычи.

"Никто не может игнорировать ОПЕК, однако организация не подает никаких сигналов, даже по поводу даты своего следующего заседания", — отметил Радж. Российский рынок акций завершил вторник символическим ростом

Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с повышением на 1,15 доллара США, или примерно на 1,6%, по 75,25 доллара за баррель, что стало максимумом с октября 2018 года.

Сентябрьские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подорожали на 1,33 доллара, или на 1,8%, до 76,49 доллара за баррель, максимума с 5 июля.

Августовские фьючерсы на бензин на NYMEX прибавили 1,8%, достигнув 2,32 доллара за галлон, тогда как августовские фьючерсы на печное топливо выросли в цене на 1,6%, до 2,18 доллара за галлон.

Тем временем фьючерсы на природный газ завершили день с понижением на 1,4%, по 3,70 доллара за млн БТЕ. В понедельник котировки прибавили 2,0%.

В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (IEA), опубликованном во вторник, сообщалось, что рост числа случаев коронавируса и его потенциальные последствия для долгосрочного ослабления карантинных ограничений в некоторых экономически благополучных странах усложняют прогнозирование спроса. "Газпром" сделал еще один шаг по приручению Европы

"Хотя неопределенность вокруг (предложения) ОПЕК+ сохраняется, имеются также опасения по поводу спроса, учитывая растущее число случаев коронавируса в некоторых регионах", так как дельта-штамм продолжает распространяться, говорит Уоррен Паттерсон, главный товарно-сырьевой аналитик ING.

Сохраняющийся тупик на переговорах ОПЕК+ также усиливает неопределенность на рынке, добавили в IEA.

Агентство внесло лишь небольшие уточнения в основные прогнозы. Так, оценка мирового спроса на нефть в 2021 году осталась без изменений, а прогноз по росту спроса в следующем году был понижен на 100 000 баррелей в день до 3 млн баррелей в день.

В агентстве повысили прогноз по росту предложения вне ОПЕК в этом году на 60 000 баррелей в день, до 770 000 баррелей в день. Оценка роста предложения вне картеля в 2022 году осталась без изменений, на уровне 1,6 млн баррелей в день. В IEA ожидают, что добыча нефти в США в 2022 году увеличится на 1 млн баррелей в день. Американские нефтяные компании больше сконцентрированы на выплатах инвесторам, а не на наращивании производства, отмечают в агентстве. Путин дал характеристику Союзному государству с Белоруссией

Если страны ОПЕК+ не достигнут соглашения относительно объемов добычи, дефицит предложения на рынке нефти может усугубиться, считают в IEA. Переговоры ОПЕК+ ранее в этом месяце развалились, поскольку ОАЭ настаивали на увеличении индивидуальной квоты.

Неспособность ОПЕК+ договориться по поводу новых целевых уровней добычи приводит к опасениям относительно "полного провала достигнутых ранее договоренностей и новой борьбы за долю рынка между крупными нефтедобывающими странами", заявил Тайлер Ричи из Sevens Report Research.

Тем временем переговоры по ядерной программе Ирана, как ожидается, возобновятся лишь в середине августа, после инаугурации нового иранского президента, согласно сообщениям Bloomberg. Трейдеры следили за признаками прогресса в переговорах, поскольку это может привести к снятию американских санкций против Ирана, что позволило бы стране нарастить нефтяной экспорт.

"Трейдеры могут расценивать заголовки о переговорах по ядерной сделке с Ираном как причину для открытия длинных позиций или закрытия коротких. Тем не менее, отсутствие значительного прогресса в консультациях уже по большей части учтено в котировках", — добавил Ричи.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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