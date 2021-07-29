ВАШИНГТОН, 28 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден выдвинул Теа Кендлер на пост помощника министра торговли, который занимается экспортным контролем, в том числе и с КНР, сообщил Белый дом. В Сенате США требуют ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Кендлер — прокурор, вела дела китайской компании Huawei, которой США препятствуют в доступе на свой рынок и рынки других стран, обвиняя ее в сотрудничестве с властями КНР с целью возможной слежки за потребителями на Западе. Компания это отрицает. Благодаря Кендлер финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по ордеру США, ее дело продолжается с 2018 года.

На новом посту Кендлер займется экспортными ограничениями с рядом стран, включая КНР и Россию. США под различными предлогами вводят санкции против компаний КНР и РФ, предельно затрудняя импорт в США и экспорт для этих компаний американской продукции и технологий.