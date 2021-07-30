МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне сократилась до 2,9% с майской отметки в 3%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Дилеры сообщили о подорожании автомобилей в России на 1-5%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранение показателя на уровне предыдущего месяца.

Число безработных в стране в июне составило 2,06 миллиона человек, что на 110 тысяч (на 5,6%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,42 миллиона человек, сократившись на 680 тысяч человек (на 1,6%) в годовом выражении.