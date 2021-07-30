МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Предварительные результаты клинического исследования в Азербайджане по комбинированному применению вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") показывают отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации, первые данные по иммуногенности комбинации препаратов планируется опубликовать в августе, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Собянин отменил обязательное ношение перчаток

Исследования безопасности и иммуногенности (способность антигена вызывать иммунный ответ вне зависимости от его иммунной специфичности) комбинации вакцины AstraZeneca и "Спутник Лайт" в Азербайджане начались в феврале текущего года, на данный момент вакцинированы 50 добровольцев, набор в клиническое исследование продолжается.

"Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации. В августе 2021 года РФПИ и партнеры опубликуют первые данные по иммуногенности комбинированного применения вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" в Республике Азербайджан", — сообщает фонд.

РФПИ указывает, что клиническое исследование комбинации вакцин осуществляется в рамках глобальной программы сразу в нескольких странах: вакцинация добровольцев ведется в Объединенных Арабских Эмиратах, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.

"В условиях появления новых штаммов коронавируса партнерство производителей вакцин и комбинирование разных препаратов играет ключевую роль для успешной борьбы с пандемией. Исходя из высокой эффективности подхода гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"), РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин против коронавируса", — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

"Первым подобным партнерством стали совместные клинические исследования с компанией AstraZeneca. Рассчитываем на их успех в Азербайджане и других странах, что позволит более эффективно осуществлять программы вакцинации и защитить здоровье людей по всему миру", — добавил он.