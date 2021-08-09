МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, меньше всего – жители Ивановской области и Дагестана, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы пять признаков краха американской империи

С начала этого года по середину июля цены на бензин повысились довольно существенно, превысив показатель роста стоимости топлива за весь 2020 год. Рост стоимости бензина марки АИ-92 в целом по стране составил 5%. Цены на бензин выросли почти во всех регионах. Выше общероссийского уровня темпы роста зафиксированы в 35 регионах.

Согласно статистике, в июле 2021 года цены на бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 42,74 рубля за литр до 60 рублей при общероссийском уровне 45,46 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты агентства РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов РФ по доступности топлива для населения.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2020 года по май 2021 года на региональную цену бензина по состоянию на середину июля 2021 года.

В ЛИДЕРАХ СТОЛИЦЫ И КРАЙНИЙ СЕВЕР

В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц. Еще в трех регионах – в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе – жители могут купить более 1,5 тысячи литров в месяц. Лимит исчерпан: что ждет мировую экономику, если Америка объявит дефолт

В 11 субъектах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся: Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Архангельская и Тюменская области.

Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители восьми регионов: Тамбовской области (598 литров), Республики Северная Осетия – Алания (593 литра), Карачаево-Черкесской Республики (592 литра), Республики Ингушетия (592 литра), Чеченской Республики (592 литра), Кабардино-Балкарской Республики (581 литр), Республики Дагестан (563 литра), Ивановской области (562 литра). Эксперты объясняют это не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами.

ДОСТУПНЫЙ НЕ ЗНАЧИТ ДЕШЕВЫЙ

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 42,74 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области, до 60 рублей за литр в Чукотском автономном округе. Самая высокая цена на бензин по-прежнему в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями.

При этом во многих регионах с дорогим бензином его доступность находится на высоком уровне. Бензин марки АИ-92 в середине июля 2021 года стоил больше 50 рублей за литр в пяти регионах, и во всех них на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина. Это Чукотский автономный округ (60 рублей за литр), Якутия (55,81 рубля за литр), Магаданская область (55,26 рубля за литр), Сахалинская область (53,81 рубля за литр), Камчатский край (52,75 рубля за литр). Основную интригу на рынках создает статистика из США

Как отмечалось выше, минимальная стоимость бензина АИ-92 в середине июля 2021 года зафиксирована в Челябинской области (42,74 рубля за литр). Еще в шести регионах стоимость бензина АИ-92 была ниже 44 рублей за литр. Это Омская область, Калужская область, Кемеровская область, Алтайский край, Томская область и Курганская область. При этом составители рейтинга отмечают, что в ряде регионов с относительно невысокой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения в данных регионах.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ РОСТ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО

В среднем по России бензин марки АИ-92 с начала 2021 года по середину июля подорожал на 5%. Средние цены на бензин за этот период выросли практически во всех регионах, за исключением Чукотского автономного округа, где они остались на уровне начала года.

Наиболее существенно — более чем на 10% — цены на бензин марки АИ-92 выросли в Республике Тыва, Республике Алтай и Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме уже упомянутых, еще в 35 регионах цены выросли более чем на 5%, то есть больше, чем по стране в целом.

Эксперты РИА Новости ожидают, что в целом за 2021 год рост цен на бензин окажется выше, чем годом ранее, что обусловлено многими причинами, в числе которых: низкая база для сравнения, высокие цены на нефть, общемировые инфляционные тенденции. В связи с этим доступность бензина в ряде регионов России, в которых не произойдет компенсирующего роста зарплат, может по итогам года снизиться.

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