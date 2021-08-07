МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Инвесторам на фондовом рынке доступны возможности для максимизации дохода, не требующие дополнительных вложений. Это сокращение торговых издержек, контроль состава активов в инвестпортфеле и использование налоговых вычетов, рассказал заместитель председателя правления "БКС Мир инвестиций" Станислав Новиков. Эксперты сказали, почему квартиры как вид инвестиций разочаровали россиян

Чтобы сократить к минимуму издержки, следует обратить внимание на брокерские тарифы и комиссии.

"Усиление конкуренции на рынке приводит к тому, что компании стремятся сделать тарифы максимально прозрачными и понятными для клиентов, остается только выбрать наиболее подходящее предложение в зависимости от того, как часто вы собираетесь торговать и в каких объемах", — объяснил Новиков.

Кроме того, комиссионные расходы обычно меньше у тех, кто придерживается долгосрочной стратегии.

"У вас будет больше возможностей снизить издержки, если вы перестанете спекулировать. Необдуманные частые сделки под воздействием эмоций не принесут положительный результат", — отметил эксперт.

Другой способ улучшить будущий результат инвестиций — своевременный пересмотр (ребалансировка) состава портфеля. Как отметил Новиков, обычно пересматривать портфель активов достаточно раз в 2-3 месяца. Как в Китае компании попали под каток регулятора и что делать инвесторам

"В периоды турбулентности к ценным бумагам надо присматриваться чаще и стараться своевременно корректировать портфель. Это позволяет "оседлать" короткие тренды в отдельных историях и в то же время вовремя уходить от уже отыгранных идей", — считает эксперт.

Еще один способ увеличить отдачу от вложений на фондовом рынке связан с использованием налоговых вычетов.

"Оптимальным решением для тех, кто инвестирует на срок от трех лет, является покупка ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), он позволяет при соблюдении несложных условий получать до 52 тыс. рублей в год в виде налогового вычета. С 2015 года открыто более 4 млн ИИС", — сообщил Новиков.

Приятными налоговыми особенностями обладают паевые инвестиционные фонды. Если владеть паями ПИФов хотя бы три года с даты приобретения, то инвестор может рассчитывать на налоговый вычет в размере до 3 млн рублей ежегодно.

"Реинвестирование полученного дохода также позволяет заметно улучшить свой финансовый результат", — отметил эксперт.

Читайте также:

Солдаты удачи. Кто на самом деле выигрывает в азартные игры