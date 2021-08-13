МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российские метеорологи готовятся утвердить новые климатические нормы для страны на основе завершающегося очередного тридцатилетнего цикла наблюдений — уже можно сказать, что август в Москве стал более теплым и дождливым. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ученые заявили о необратимых в течение тысяч лет изменениях климата

Он пояснил, что условно принимаемые за норму средние показатели температуры, количества осадков и их интенсивности, а также другие климатические данные высчитываются на основе наблюдений метеорологов и климатологов за 30 лет. Сейчас специалисты живут по "старому" климату, но в этом году должны опубликовать данные по "новому".

"Климатические нормы считаются за 30 лет, и время от времени их обновляют. В этом году у нас должны быть обновлены климатические характеристики. Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать "новый" климат. Но Росгидромет новые характеристики пока не утвердил и не опубликовал", – сказал Леус.

По всей России общей картины пока нет, в качестве примера климатических изменений метеоролог предлагает использовать Москву.

"По "старому" климату в августе в Москве было десять дождливых дней и 77 миллиметров осадков при средней температуре 16,4 градуса. При "новом" климате дождей стало чуть больше, их теперь выпадает 78 миллиметров. Всего на миллиметр больше, но при этом количество дней с осадками сейчас составляет 15, то есть у нас каждый второй день должен идти дождь – это заметный рост. Средняя температура теперь составляет 17,6 градуса – рост более чем на градус", – пояснил эксперт.

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