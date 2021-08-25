МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Биткоин может ждать коррекция до уровней 40-45 тысяч долларов, рассказали РБК эксперты. Россиян предупредили, какие полки в магазине лучше обходить стороной

Знаменитую цифровую монету ожидает коррекция до уровней 40-45 тысяч долларов, сообщил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. При этом доходность биткоина может составить 30-40% к концу года, добавил он.

"Я рекомендую не стараться поймать коррекцию, а покупать биткоин по текущим ценам комфортным объемом, который позволит без последствий выдержать локальные просадки цены к области $45-40 тыс., вероятность которых есть", — отметил ведущий аналитик 8848.

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Напомним, что в понедельник цена биткоина превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая.

"С высокой вероятностью курс биткоина опустится до 45 тысяч долларов, но в долгосрочной перспективе цена криптовалюты вырастет", — объяснил генеральный директор финансовой компании Newcent Владимир Сметанин.

"Именно сейчас стоит инвестировать в биткоин в долгосрочной перспективе. Чтобы закупиться, стоит дождаться просадки биткоина ниже 50 тысяч долларов", — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

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