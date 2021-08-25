МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Цены на товары и услуги в России будут расти и дальше, хотя и не такими высокими темпами, как в первой половине года. Это означает, что даже в условиях растущих ставок накопления граждан могут продолжить обесцениваться, и это является главной угрозой. В случае ужесточения монетарной политики ФРС или появления "черного лебедя" возникнут определенные риски и у сбережений в российской валюте и, рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

Не так страшен август: когда ждать новую девальвационную волну рубля

"Это означает, что из-за роста цен сбережения граждан в банках попросту обесцениваются. Если ЦБ удастся обуздать рост цен и немного снизить темпы инфляции, то все равно доходность вкладов остается минимальной", — подчеркивает эксперт.

При этом даже при самом оптимистичном сценарии стоимость товаров и услуг продолжит расти, хотя более низкими темпами, добавляет он.

Что касается рубля, то он в ближайшей перспективе, скорее всего, продолжит укрепляться: макроэкономические показатели России – торговый и платежный баланс — остаются сильными, долг небольшой, золотовалютные резервы существенные, а страна благодаря росту цен на сырье зарабатывает много валюты.

"Однако полностью исключать вероятность ослабления национальной валюты РФ нельзя. На рынке всегда могут быть сюрпризы, например, введут новые санкции или случится глобальный кризис. К тому же ФРС, накачавшая мир огромным количеством долларов во время коронакризиса, рано или поздно сменит свою политику",- предупредил эксперт.

Если Федеральная резервная система поднимет ставки, это скажется на привлекательности гособлигаций США в глазах инвесторов, и доллар снова начнет укрепляться, а рубль слабеть. Насколько сильно поднимется курс доллара и упадет российский рубль судить сложно, поскольку отчасти будущее повышение ставок ФРС уже заложено в текущие курсы валют, говорит Жорнист.

"Чтобы обезопасить свои накопления, хорошим выходом могут быть инвестиции. Не обязательно спешить сразу же вкладывать в акции, тем более что котировки многих из них находятся на исторически высоких уровнях. Если нет желания брать на себя высокие риски, можно использовать более консервативные инструменты – облигации", — рекомендует он.

Например, инвестируя в короткие ОФЗ сейчас, можно получить доходность порядка 6,5%. Более приемлемым вариантом, особенно для тех, кто не обладает опытом самостоятельной торговли на бирже и знаниями, будет вложиться в паевые фонды, заключил он.