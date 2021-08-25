МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Министерство экономического развития подготовило обновлённый проект стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. После завершения согласительных процедур проект стратегии будет внесён в правительство. Об этом сообщает РБК. Минпромторг хочет обязать автоконцерны продавать "зеленый" транспорт

В целом стратегия предполагает существенные структурные сдвиги, связанные с ростом эффективности производства и направлена на формирование новых "точек роста", рост уровня инвестиций и ускорение модернизации экономики. Первый её вариант был разработан в 2020 году и впоследствии переработан с учётом необходимости более активного сокращения выбросов.

Основной сценарий низкоуглеродного развития России предполагает, что объём чистых выбросов парниковых газов к 2050 году снизится до 1,19 миллиардов тонн с нынешних 1,58 миллиардов. При реализации этого сценария накопленные до 2050 года чистые выбросы парниковых газов в России окажутся ниже, чем у Евросоюза. Достичь этого предполагается за счёт уменьшения выбросов при сжигании топлива при производстве электроэнергии, при утечках и испарении нефти, газа и угля, а также при сжигании топлива населением и в сфере ЖКХ. Самый большой эффект, как ожидается, должно дать увеличение поглощения парниковых газов при землепользовании и в лесном хозяйстве.

Ряд экспертов, правда, считают, что данные о поглощающей способности российских лесов могут быть не совсем верны, а западных партнёров едва ли удастся убедить в правильности расчётов, так как они отказываются считать часть лесов России управляемыми. Кроме того, в базовом варианте стратегии не прописана система торговли квотами на выбросы углекислого газа, что позволит европейцам распространить действие европейского углеродного таможенного регулирования на товары из России.