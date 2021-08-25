МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В преддверии визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон в США решили напомнить о невыполненных обещаниях, данных Западом Украине. В журнале Forbes появилась статья Кеннета Рапозы, в которой он говорит о том, что президент Украины во время переговоров наверняка окажется в затруднительном положении.

Журналист считает, что Украина осталась в одиночестве. Несмотря на финансовую помощь от ВМФ и поставки американского оружия, отношения Киева с Западом сводятся лишь к пустым обещаниям последнего. В частности, Рапоза напомнил, что президент США Джо Байден так и не смог остановить строительство "Северного потока-2", после запуска которого Украина может лишиться ощутимой части дохода. В Германии призвали к завершению строительства "Северного потока-2"

"Украина была "звездой Европы", но ситуация с газопроводом все изменила. Коммерческие интересы участников проекта оказались слишком высоки", — отметил Рапоза.

"Учитывая ситуацию с пандемией и новости об Афганистане, поездка украинского президента в Вашингтон вряд ли поможет возродить былые настроения, когда страну объявляли несчастной жертвой плохого человека в Белом доме", — сказал журналист.

По мнению автора статьи, дороги Киева и Вашингтона разошлись, поэтому Украине сложно рассчитывать на поддержку со стороны США.

"Принимая во внимание нынешние проблемы Байдена, Зеленский, скорее всего, отправится домой только с заверениями в дружбе и поддержке против российской агрессии", — подытожил журналист Forbes.

Напомним, что встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа в Вашингтоне. Лидеры стран планируют обсудить ряд политических и экономических вопросов.