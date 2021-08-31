МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. С 1 сентября в жизни россиян произойдет целый ряд важных перемен и нововведений. Так, например, изменится порядок выплат больничных по уходу за ребенком до 8 лет, стартует "гаражная амнистия", а также начнется перечисление единовременной поддержки в размере 10 тысяч рублей пенсионерам. Подробно об этом рассказало издание "Москва24".

ВЫПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ

В сентябре пенсионеры, в том числе военные и работающие, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий указ ранее подписал Владимир Путин.

Причем гражданам, которым пенсия поступает на банковскую карту, переведут поддержку уже 2 сентября. Те, кому доставляют деньги на дом через "Почту России" и других доставщиков, получат 10 тысяч рублей одновременно с пенсией. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, поддержка затронет примерно 43 миллиона граждан. В ПФР уточнили, кому положена единовременная выплата в 10 тысяч рублей

Выплата положена как пожилым россиянам, так и людям с инвалидностью. Деньги переведут и семьям, которые получают пенсию по случаю потери кормильца.

ОБЖАЛОВАНИЕ ШТРАФОВ

С 1 сентября автомобилисты смогут оспорить штрафы ГИБДД за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами, в удаленном формате. Если раньше подать жалобу можно было только в отделении ведомства по месту жительства или заказным письмом, то теперь претензии начнут принимать на портале госуслуг. Чтобы подать заявление, водителю достаточно иметь подтвержденный аккаунт.

Также с 1 сентября изменится способ уведомления водителей о штрафах. Если автомобилист с подтвержденным аккаунтом на госуслугах написал заявление о получении постановлений онлайн, ему больше не станут присылать бумажные "письма счастья". Все уведомления будут приходить на портал, напоминания поступят на электронную почту и по СМС.

Если автовладелец дал согласие на получение постановлений через госуслуги, они будут считаться доставленными с момента размещения в личном кабинете. На следующие сутки после этого начнется отсчет положенных по закону 10 дней на обжалование штрафа. Если же водитель не подписан на уведомления на госуслугах, постановление будет считаться доставленным в течение семи дней с момента входа владельца аккаунта на портал.

Если водитель не был на сайте семь дней с момента отправки штрафа, ему вышлют бумажную копию по почте.

ОПЛАТА БОЛЬНИЧНОГО

Родители начнут получать больничный по уходу за ребенком до 8 лет в размере 100% от среднего заработка. Причем поддержка будет независимо от стажа. Мера поможет молодым родителям, которые еще не успели набраться трудового опыта.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, "это последовательный шаг по поддержке семей с детьми. Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства — один из приоритетов работы Государственной думы". Россиянам посоветовали отложить покупку автомобиля на год

Отмечается, что сумма выплаты не будет зависит от того, проходит ребенок лечение в стационарных или амбулаторных условиях. В Госдуме напомнили, что максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году равна 2 434 рублям.

РОЗЫГРЫШ ДЕНЕЖНЫХ ПРИЗОВ СРЕДИ ПРИВИТЫХ

С 1 сентября в России начнется розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от коронавирусной инфекции. Счастливых обладателей найдут 1 000 наград по 100 тысяч рублей. Победителей выберут случайно на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Акция продлится до 1 декабря.

Перевод призовых денег возможен только на карту "Мир". Если вы получите уведомление о выигрыше в личном кабинете на госуслугах, достаточно указать ее номер и банковские реквизиты.

"ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ"

По вступающему в силу закону россияне смогут до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Под действие документа подпадают гаражи, возведенные в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года.

"Большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине они не могут быть проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение", — отметил Володин в своем Telegram-канале. Эксперт оценил перспективы курса рубля в сентябре

Сообщается, что "гаражная амнистия" затронет более чем 3,5 миллиона россиян.

ЛЕКАРСТВА ОНЛАЙН

Стало известно, что с 1 сентября законодательно меняются требования к аптечным организациям, которые могут заниматься дистанционной продажей препаратов. Так, например, исключено требование к продавцам иметь не менее десяти аптек на территории России и собственный сайт. Теперь небольшие аптеки смогут продавать безрецептурные лекарства на своих интернет-порталах или через агрегаторы и маркетплейсы.

При этом стоимость препарата онлайн не должна быть выше той, что установлена в самой аптеке. Кроме того, аптечная организация отвечает за условия хранения и качество лекарств, даже если они продаются на сайте партнера и доставляются сторонними курьерскими компаниями.

"ПУШКИНСКАЯ КАРТА"

С 1 сентября стартует первый этап программы "Пушкинская карта". Ее запуск на прямой линии анонсировал Владимир Путин. "Пушкинской картой" смогут воспользоваться россияне от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе ее номинал составит три тысячи рублей, в следующем году власти планируют увеличить сумму до пяти тысяч рублей.

Приложение для использования карты "Госуслуги. Культура" можно скачать на смартфон с 31 августа.

МАРКИРОВАННАЯ МОЛОЧКА

Цифровая маркировка для молочной продукции со сроком годности более 40 суток с начала сентября будет обязательной для производителей. Это очередной этап масштабной программы, которая стартовала 20 января 2021 года. Популярная у россиян соцсеть лишит доступа часть пользователей

Ранее цифровая маркировка стала обязательной для сыров и мороженого. Требование вступило в силу с 1 июня. Очередной этап программы запланирован на 1 декабря 2021 года, когда к товарам добавится "молочка" со сроком годности 40 суток и меньше. Обязательный поштучный контроль каждой единицы такой продукции намечен на 1 декабря 2023 года. Так государство борется с нелегальным товаром на полках магазинов.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

С 1 сентября студенты российских вузов смогут получать сразу несколько квалификаций одновременно, менять профиль обучения после второго курса и переходить на другие факультеты. Это новшество — результат того, что федеральные образовательные госстандарты профессионального образования теперь можно разрабатывать не только по отдельным профессиям и специальностям, но и по укрупненным группам. Более того, в образовательные программы вузов позволили включать элементы разных профстандартов, в зависимости от сферы будущей работы выпускника.