БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен — ПРАЙМ. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что развитие промышленности региона сейчас превышает уровень 2019 года. "Америка даст сигнал". Какой сценарий ждет рубль этой осенью

"Мы сегодня точно видим, что развитие промышленности Якутии уже превышает допандемийный 2019 год, и надеемся, что это будет один из лучших результатов, который Якутия покажет по промышленному росту. Наш уголь коксующийся, он востребован в мире, более того, мы сейчас видим, что якутские угли вытесняют австралийские угли очень активно на китайском рынке. Сейчас уже "Эльгауголь", они уже готовы даже начать реализацию строительства своей частной ветки необщего пользования на тихоокеанское побережье для вывоза углей", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24" с Восточного экономического форума.

Он подчеркнул, что строительство этой железнодорожной ветки необщего пользования не заменяет модернизации БАМ.

"Я считаю, что модернизация БАМа должна идти, обязательно она должна быть осуществлена, Якутии кроме эльгинского угля есть много чего еще вывозить на внешние рынки", — добавил глава Якутии.