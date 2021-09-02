МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Самым популярным ресурсом в интернете у российских подростков в августе оказался сервис частных объявлений, который позволяет пользователям заработать на продаже своих вещей – он опередил даже известный геймерский сервис, говорится в исследовании компании Brand Analytics, специально подготовленном для РИА Новости.

Авторы исследования составили рейтинг 30 самых популярных ресурсов у детей и подростков до 18 лет, проанализировав более 1,5 миллиарда русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных медиа в период с 1 по 31 августа 2021 года. В ходе анализа были определены самые цитируемые в соцмедиа ресурсы.

"На первую позицию ворвался сервис частных объявлений "Юла" от Mail.ru Group. Юные пользователи помогают родителям с продажей самых различных товаров: от мелких вещиц и старой бытовой техники до недвижимости и авто. На второй позиции оказался Discord — главное приложение для общения юных геймеров. Бронза у знаменитого маркетплейса AliExpress", – говорится в документе.

Лидерство "Юлы" объясняется тем, что подростки не только помогают родителям с продажей вещей, но и стремятся заработать немного карманных денег, отмечают эксперты. Не последнюю роль здесь сыграла интеграция "Юлы" и "ВКонтакте".

"Благодаря сервису "Объявления ВКонтакте" молодые предприниматели могут быстро репостить такие интегрированные объявления в популярные городские тематические паблики и группы-барахолки, чтобы получить больше охвата и скорее найти покупателя", — говорится в документе.

Подростки также реализуют товары через сервис частных объявлений "Авито", занявший 16-е место в рейтинге. Еще одним источником для заработка юных пользователей являются маркетплейсы. В рейтинг входят три крупнейшие российские площадки: AliExpress, Wildberries и Ozon.

Взявший "серебро" рейтинга Discord — бесплатный сервис для обмена текстовыми, видео и голосовыми сообщениями, — по данным экспертов, выходит далеко за рамки геймерства: дети активно общаются в его чатах на самые разные темы, объединяясь по интересам, и не только игровым. На четвертом месте списка тоже оказалась игровая платформа Garena, которая позволяет пользователям создать локальную игровую сеть. В рейтинг вошли Yotta Games и Brawl Stars. Игровую тематику подхватывают платформы для стриминга игр — Twitch и Bigo.

Интерес к предпринимательству прослеживается даже в играх: в рейтинг попали сразу два сервиса сбора пожертвований во время стримов. Во второй десятке топа расположился Donation Alerts — российский сервис монетизации стримов, который входит в IT-экосистему Mail.ru Group. А на 22-й строчке оказался Donation Pay. Тренд на финансовую независимость способствовал росту интереса молодежи и к сервисам поиска работы онлайн – Workle.ru также попал в рейтинг.

В рейтинге присутствуют несколько полезных сервисов от "Яндекса" и Google – Google Play, "Google Документы", "Яндекс.Диск" и Google Disc, а также несколько сервисов анонимных вопросов: "Спроси" и Ask.fm. Среди образовательных платформ наибольший процент молодых пользователей у "Думскул" —платформы, где дети участвуют в онлайн-олимпиадах и викторинах и проходят различные квесты.