МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 18 985, до 6 956 318, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ВОЗ оценили, как часто может мутировать коронавирус

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 985 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 466 (7,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за пандемию в стране зарегистрировано 6 956 318 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1864, Санкт-Петербурге — 1330, Подмосковье — 614, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва 1864, 2. Санкт-Петербург 1330, 3. Московская область 614", — говорится в сообщении.

За последние сутки в России выписаны 18 669 человек после COVID-19, за все время — 6 218 048, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 669 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 218 048", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписаны 1686 человек, в Санкт-Петербурге — 1296, в Подмосковье — 1230.

За сутки в РФ подтверждены 798 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 184 812, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 798 смертей… За весь период по России умерло 184 812 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки подтвержден 51 случай смерти пациентов с COVID, в Санкт-Петербурге — 37, в Свердловской области — 34.