МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ ждет, что из-за более высокого объема нефтегазовых доходов в 2022 году РФ перейдет к профицитному исполнению бюджета, говорится в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы. Банк России дал прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2024 год

"Более высокий объем нефтегазовых доходов в 2022 году позволит перейти к профицитному исполнению бюджета", — сказано в документе.

ЦБ также допускает снижение структурного профицита ликвидности банковской системы РФ до конца 2024 года и даже переход к дефициту, говорится в материалах регулятора.

"В дальнейшем на трехлетнем горизонте возможно снижение профицита ликвидности и даже переход к дефициту", — сказано в документе ЦБ.

Так, на конец 2024 года, по оценкам Банка России, в базовом сценарии профицит ликвидности составит 0,2 триллиона рублей. В сценарии "Усиление пандемии" возможен переход к дефициту ликвидности в размере 0,1 триллиона рублей.

Эти оценки рассчитаны исходя из основных параметров макроэкономического прогноза Банка России и с учетом бюджетных проектировок Минфина России.