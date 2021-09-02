МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ ждет, что из-за более высокого объема нефтегазовых доходов в 2022 году РФ перейдет к профицитному исполнению бюджета, говорится в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы.
"Более высокий объем нефтегазовых доходов в 2022 году позволит перейти к профицитному исполнению бюджета", — сказано в документе.
ЦБ также допускает снижение структурного профицита ликвидности банковской системы РФ до конца 2024 года и даже переход к дефициту, говорится в материалах регулятора.
"В дальнейшем на трехлетнем горизонте возможно снижение профицита ликвидности и даже переход к дефициту", — сказано в документе ЦБ.
Так, на конец 2024 года, по оценкам Банка России, в базовом сценарии профицит ликвидности составит 0,2 триллиона рублей. В сценарии "Усиление пандемии" возможен переход к дефициту ликвидности в размере 0,1 триллиона рублей.
Эти оценки рассчитаны исходя из основных параметров макроэкономического прогноза Банка России и с учетом бюджетных проектировок Минфина России.
https://1prime.ru/News/20210902/834590074.html
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