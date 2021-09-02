МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 августа, снизилось на 14 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 340 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Дефицит торгового баланса США в июле снизился лучше прогноза

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали снижения до 345 тысяч. Число заявок за неделю, завершившуюся 21 августа, было пересмотрено до 354 тысяч с 353 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 11,75 тысячи с пересмотренного показателя прошлой недели — до 355 тысяч. Показатель предшествующей недели был пересмотрен до 366,75 тысячи с 366,5 тысячи.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 августа, упало на 160 тысяч с показателя предыдущей недели — до 2,748 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 2,908 миллиона с 2,862 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.