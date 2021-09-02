МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В Сан-Франциско, США, задумались о долгосрочной стратегии денежной стимуляции преступников, чтобы те перестали совершать преступления. Об этом сообщил телеканал Kron4. Эксперты назвали точную дату старта производства автомобиля Apple

С таким предложением выступила мэр города Лондон Брид. Средства на эти цели предполагается взять из программы социальной поддержки местной афроамериканской общины. Инвестиционная программа также предоставляет ресурсы для развития молодежи, образования, обучения рабочей силы и гарантированного дохода и составляет 60 миллионов долларов.

Предполагается, что преступники каждый месяц будут получать гарантированные выплаты в размере 300 долларов. Кроме того, у них будет право на ежемесячное получение дополнительных 200 долларов за "достижение определенных результатов".

Исполнительный директор Национального института реформы уголовного правосудия Дэвид Мухаммед сообщил об успешных примерах работы подобных инициатив в нескольких других городах, а также отметил, что такое стимулирование является более выгодным решением, нежели затраты, возникающие после очередной стрельбы с жертвами и пострадавшими.