МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на следующей неделе планирует представить информацию по итогам проверки нефтетрейдеров, сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Виталий Королев. Глава "Газпром нефти" назвал цены на нефть высокими, но справедливыми

"Я думаю, что мы будем давать информацию по этому поводу на следующей неделе", — сказал он в кулуарах ВЭФ в ответ на вопрос, когда будет информация по итогам проверки.

В июле служба начала внеплановые проверки нефтетрейдеров на фоне взлета биржевых цен на топливо. Мероприятия стали продолжением работы службы по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты.

До этого ФАС запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых на рынке нефтепродуктов.

ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.