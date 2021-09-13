МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ОПЕК ждет снижения добычи нефти в США в 2021 году до 11,17 миллиона баррелей в сутки, в 2022 году по-прежнему прогнозирует рост до 11,77 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации. "По 100 не будет". Рынок нефти близок к точке кипения

В августовском докладе организация прогнозировала снижение добычи на 0,07 миллиона баррелей в сутки, до 11,21 миллиона баррелей в сутки. Уточняется, что теперь ОПЕК ждет снижения добычи в США в 2021 на 0,11 миллиона баррелей в сутки.

В 2022 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти в США на 0,59 миллиона баррелей в сутки — до 11,77 миллиона баррелей в сутки.

Также ОПЕК снизила прогнозы по добыче нефти вне организации в целом на 2021 и 2022 годы на 150 тысяч баррелей в сутки — до 63,85 миллиона баррелей в сутки в текущем году и до 66,79 миллиона баррелей в сутки в следующем году, говорится в докладе.

"Прогноз по росту добычи жидких углеводородов вне ОПЕК в 2021 году был пересмотрен вниз на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым прогнозом из-за снижения прогноза по добыче в третьем квартале на 0,52 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе. Такое снижение по третьему кварталу вызвано, в первую очередь, падением добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Ида".

При этом ОПЕК немного повысила оценку добычи нефти и конденсата в странах вне организации в 2020 году — до 62,93 миллиона баррелей в сутки (прошлая оценка составляла 62,91 миллиона баррелей в сутки). В результате получается, что прогноз добычи на 2021 год понижен чуть меньше, чем прогноз ее роста, а именно на 150 тысяч баррелей в сутки. Нефть дорожает на торгах более чем на 1%

"Прогноз роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, на 2022 год остается неизменным на уровне 2,9 миллиона баррелей в сутки,… в среднем до 66,8 миллиона баррелей в сутки", — указывается в документе.

В качестве основных драйверов роста в 2022 году авторы перечисляют Россию (на 1 миллион баррелей в сутки), США (0,78 миллиона баррелей в сутки), а также Бразилию, Норвегию, Канаду, Казахстан, Гайану и другие страны, не входящие в ОПЕК. Тем не менее, неопределенность в некоторых финансовых и операционных аспектах добычи в США остается высокой, заключают они.

Добыча нефти ОПЕК в августе выросла на 150 тысяч баррелей в сутки, составив 26,76 миллиона баррелей в сутки, а перевыполнение сделки по сокращению добычи выросло по сравнению с июлем и составило 20%, следует из содержащихся в докладе данных.

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 26,76 миллиона баррелей в сутки в августе 2021 года, что на 0,15 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Ираке, Саудовской Аравии, и ОАЭ, тогда как снизилась главным образом в Нигерии", — сообщается в докладе.

Так, добыча нефти в августе по сравнению с июлем больше всего выросла в Ираке — на 90 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, она выросла в Саудовской Аравии — на 69 тысяч, в ОАЭ — на 55 тысяч, в Анголе — на 43 тысячи баррелей в сутки, а также в ряде других стран. Сокращение добычи в Нигерии составило 114 тысяч баррелей в сутки, 14 тысяч — в Конго и 8 тысяч баррелей в сутки — в Иране. Цена на газ в Европе вновь побила рекорд

Общие обязательства по сокращению добычи ОПЕК в рамках сделки на август составляли 3,65 миллиона баррелей в сутки, по факту же страны сократили производство на 4,09 миллиона, выполнив условия соглашения ОПЕК+ на 120%. В июле этот показатель составлял 115%.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На август они сентябрь 4,96 миллиона баррелей в сутки.

В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК сохраняет прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году — ждет роста на 6 миллионов баррелей в сутки, прогноз на 2022 год повышен до 4,2 миллиона баррелей в сутки с 3,3 миллиона в августовском докладе, говорится в сентябрьском докладе. Цена сжиженных газов на бирже в России рухнула на 9,6%

"Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году не изменился по сравнению с докладом прошлого месяца, общий мировой спрос на нефть вырастет примерно на 6 миллионов баррелей в сутки", — сообщает ОПЕК.

Организация отмечает, что спрос на нефть в третьем квартале оказался устойчивым, чему способствовал рост путешествий, особенно в странах ОЭСР. При этом риск случаев заражения новым штаммом COVID-19 омрачает перспективы спроса в последнем квартале года, что приводит к корректировке в сторону понижения оценок за четвертый квартал 2021 года.

По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2021 году сейчас оценивается в среднем в 96,7 миллиона ​​баррелей в сутки.

"В 2022 году ожидается устойчивый рост спроса на нефть примерно на 4,2 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 0,9 миллиона баррелей в сутки выше, чем оценка прошлого месяца", — также говорится в докладе.

В настоящее время организация прогнозирует, что спрос на нефть в 2022 году достигнет 100,8 миллиона баррелей в сутки, что превысит допандемический уровень.