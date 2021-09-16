МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Цены на уголь в Азии могут показать взрывной рост. Это происходит на фоне дефицита природного газа, восстановления спроса на электроэнергию и проблем в странах, где располагаются крупнейшие производители угля. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на мнение аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs.

Последние отмечают, что в четвертом квартале 2021 года они пообещали цены на энергетический уголь на уровне 190 долларов за тонну, хотя в прошлом прогнозе речь шла о ста долларах. То есть фактически это увеличение почти в два раза. Прогноз по стоимости на 2022 год повышен в полтора раза — с 85 долларов за тонну до 120 долларов. Власти Британии просят о помощи тех, с кем боролись

В четвертом квартале этого года выросли ожидания по цене и на коксующийся уголь. Они поднялись со 155 долларов за тонну до 230 долларов. Накануне, 15 сентября, фьючерсы на энергетический уголь на лондонской бирже ICE торговались на уровне 182 долларов за тонну, а на китайской бирже Чжэнчжоу — 198,8 доллара. С августа цены на энергетический уголь на первой площадке выросли на 14%, а на второй — на 40%.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин придерживается мнения, что за существенную часть роста отвечает конфликт Китая с Австралией, который обрушил поставки угля. Немаловажную роль сыграл и значительный рост цены на газ, из-за чего использование угля стало выгоднее по всему миру.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов, в свою очередь, считает, что Goldman Sachs излишне оптимистично оценивает перспективы угля, однако такой сценарий все же нельзя назвать невозможным. Эксперт уверен, что для этого рынок должен поверить в дополнительные инвестиции в инфраструктурный сектор и избежать негативных факторов.

Управляющий активами "БКС мир инвестиций" Виталий Громадин высказал мнение, что долгосрочного влияния на рынок ситуация не окажет. Например, к 2030 году США собираются полностью отказаться от выработки электроэнергии на угле, а многие компании продолжают разрабатывать существующие и новые месторождения, поэтому дефицита угля возникнуть не должно.