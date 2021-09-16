МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Газпром" просит арбитражный суд Москвы взыскать с Федеральной антимонопольной службы России 1 миллион рублей своих судебных расходов по делу, в котором он оспаривал решение ФАС о якобы выявленных нарушениях при закупке труб большого диаметра почти на 100 миллиардов рублей. "Газпром нефть" отчиталась о добыче углеводородов в 2021 году

Как следует из опубликованного определения суда, рассмотрение заявления "Газпрома" суд назначил на 20 октября.

"Газпром инвест", дочерняя структура "Газпрома", в июне 2020 года объявил открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной максимальной ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей. Сообщалось, что почти 1,3 миллиона тонн труб, в зависимости от спецификации, должны быть поставлены на различные объекты, в частности, для магистрального газопровода "Сила Сибири", для системы магистральных газопроводов "Ухта — Торжок" и "Бованенково — Ухта".

ФАС получила две жалобы по поводу закупки – от ООО "Просперити" и физлица – и обе признала обоснованными. Ведомство вынесло два решения, в которых указало, что "Газпром инвест" незаконно включил в закупочную документацию ряд условий. В частности, о необходимости участникам отбора предоставить информацию о цепочке собственников, о праве заказчика направлять участникам закупки запросы о разъяснении положений заявки, о праве не заключать договор по результатам проведения закупки, о порядке оценки заявок по критериям "Опыт участника", "Статус участника", "Производственные мощности предприятия в 2021 году" и ряд других. ФАС и ФНС проверили производителей стройматериалов

"Газпром" и "Газпром инвест" оспорили выводы ФАС, и арбитражные суды трех инстанций признали решения ведомства недействительными. Как указали суды, ФАС не доказала, что то или иное условие было включено для обеспечения победы конкретного участника. Кроме того, суды пришли к выводу, что закупочная документация не нарушает прав заявителей жалоб в ФАС.

"Газпром" ранее заявлял, что считает жалобы попыткой сорвать реализацию его крупнейших инвестпроектов. Теперь компания просит взыскать с ответчика свои расходы, понесенные в рамках рассмотрения дела по решению, вынесенному в ответ на обращение ООО "Просперити". Ранее суд взыскал в пользу "Газпрома" 80 тысяч рублей судебных расходов по второму делу, оно прошло только две инстанции, компания просила 800 тысяч рублей.