"Газпром" требует от ФАС один миллион рублей расходов по спору вокруг закупки труб
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Газпром" просит арбитражный суд Москвы взыскать с Федеральной антимонопольной службы России 1 миллион рублей своих судебных расходов по делу, в котором он оспаривал решение ФАС о якобы выявленных нарушениях при закупке труб большого диаметра почти на 100 миллиардов рублей.
Как следует из опубликованного определения суда, рассмотрение заявления "Газпрома" суд назначил на 20 октября.
"Газпром инвест", дочерняя структура "Газпрома", в июне 2020 года объявил открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной максимальной ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей. Сообщалось, что почти 1,3 миллиона тонн труб, в зависимости от спецификации, должны быть поставлены на различные объекты, в частности, для магистрального газопровода "Сила Сибири", для системы магистральных газопроводов "Ухта — Торжок" и "Бованенково — Ухта".
ФАС получила две жалобы по поводу закупки – от ООО "Просперити" и физлица – и обе признала обоснованными. Ведомство вынесло два решения, в которых указало, что "Газпром инвест" незаконно включил в закупочную документацию ряд условий. В частности, о необходимости участникам отбора предоставить информацию о цепочке собственников, о праве заказчика направлять участникам закупки запросы о разъяснении положений заявки, о праве не заключать договор по результатам проведения закупки, о порядке оценки заявок по критериям "Опыт участника", "Статус участника", "Производственные мощности предприятия в 2021 году" и ряд других.
"Газпром" и "Газпром инвест" оспорили выводы ФАС, и арбитражные суды трех инстанций признали решения ведомства недействительными. Как указали суды, ФАС не доказала, что то или иное условие было включено для обеспечения победы конкретного участника. Кроме того, суды пришли к выводу, что закупочная документация не нарушает прав заявителей жалоб в ФАС.
"Газпром" ранее заявлял, что считает жалобы попыткой сорвать реализацию его крупнейших инвестпроектов. Теперь компания просит взыскать с ответчика свои расходы, понесенные в рамках рассмотрения дела по решению, вынесенному в ответ на обращение ООО "Просперити". Ранее суд взыскал в пользу "Газпрома" 80 тысяч рублей судебных расходов по второму делу, оно прошло только две инстанции, компания просила 800 тысяч рублей.
https://1prime.ru/News/20210916/834718897.html