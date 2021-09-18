МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Швейцарский кантон Женева подсчитал стоимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В результате итоговая сумма может превысить 10 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы пресс-службы руководства региона Эммануэля Куэно. Аналитик объяснил, что будет с ценами на газ в Европе в ближайшую неделю

"Окончательный расчет затрат кантона на проведение саммита Россия-США завершается и очень скоро будет отправлен Федеральным властям, с которыми кантон Женева тесно сотрудничает по этому вопросу", — отметил он.

Куэно добавил, что ранее Государственный совет Женевы озвучил предварительные данные о тратах на саммит в ответ на срочный запрос депутата от партии социалистов Сильвана Тевоза.

По предварительной информации, которая была опубликована в СМИ, осуществление безопасности во время саммита обошлось в 5,176 миллиона франков. Это траты на работу кантональной полиции, служб безопасности из соседних кантонов, их проживание и транспорт, без учета привлечения военных и служб гражданской защиты. Часть этих трат возьмет на себя Федеральная полиция.

Еще 222 658 франков потратили на протокольные службы, 518 тысяч стоила компенсация простоя одного дня работы различных организаций, которые находились в периметре безопасности саммита. Здесь часть трат также возьмут на себе федеральные власти.

Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) возьмет на себя 3 миллиона франков, которые были потрачены на перевозку и кейтеринг для журналистов, которые освещали саммит.

"Как вы понимаете, это все лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10-15%. Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены Федеральным властям в конце сентября", — отметил Куэно.