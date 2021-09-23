Москва, 23 сен — ПРАЙМ. Большинство россиян не готовы отказаться от натурального мяса и перейти на искусственное — такие данные содержатся в исследовании сервиса правильного питания Level Kitchen, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости. Минсельхоз России рассказал, когда подешевеет мясо

Так, 46,7 % а опрошенных заявили о полной неготовности отказаться от натурального мяса. 37,2 ответили, что могли бы включить в свой рацион наряду с натуральным и искусственный продукт. Но при этом порядка 62,6 процента респондентов заявили, что смотрят на замену мяса как на эксперимент. При этом около 16,1 процента участников опроса затруднились с ответом. Полностью убрать мясные продукты из рациона готовы 20,5 процента.

Около 11,7 процента сказали, что готовы ежедневно употреблять мясо на растительном белке при условии, что соотношение цены и качества останется прежним. Еще 5,2 процента ответили, что предпочитают это делать в редких случаях.

Эксперты прогнозируют, что к 2035 году 10 процентов всех потребляемых мясных, молочных продуктов, а также яиц и морепродуктов будут искусственными. К этому времени рынок альтернативных продуктов вырастет, как ожидается, с нынешних 15 миллионов тонн в год до 97 миллионов. Аналитики считают, что искусственная еда поможет в борьбе не только с изменением климата, но и с голодом.