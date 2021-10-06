МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Восстановление европейской экономики может затормозиться, если не будет решена проблема резкого роста цен на энергию в ЕС, считают в Еврокомисии.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европа должна подготовиться к возможным будущим кризисам в энергетике и повысить готовность и устойчивость к росту цен на энергию. "В долгосрочной перспективе в энергетике важно инвестировать в возобновляемые источники. Это даст нам стабильные цены и больше независимости. Потому что газ на 90% импортируется в ЕС. Но возобновляемая энергетика принадлежит нам", — сказала она.

Еврокомиссия к концу года представит предложения по реформе газового рынка, сосредоточится на вопросах хранилищ и безопасности энергоснабжения, добавила еврокомиссар.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгового дня среды обновила очередной максимум, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данных ICE Futures.