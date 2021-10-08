МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, сообщает пресс-служба губернатора. Песков: меры по стимуляции населения к вакцинации не планируются

Такое решение приняло Управление Роспотребнадзора по ЯНАО на основе данных об эпидемиологической обстановке в регионе.

Мера коснется сотрудников медорганизаций, сферы образования, учреждений спорта, а также лица, занятые в сфере обслуживания населения, государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.

Постановление не распространяется на граждан, имеющих противопоказания. Невакцинированные сотрудники будут отстранены от работы или переведены на удаленный режим, уточняется в сообщении.

Ранее обязательная вакцинация была введена в Свердловской области.