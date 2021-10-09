МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден утвердил увеличение квоты приема беженцев в 2022 финансовом году вдвое — с 62,5 до 125 тысяч человек, говорится в распространенном Белым домом меморандуме, который подписал глава государства. Эксперт предсказал катастрофическую волну беженцев из Афганистана

"Властью, предоставленной мне,… я санкционирую следующие действия: увеличение лимита приема беженцев в США в 2022 финансовом году до 125 тысяч человек", — заявил Байден, отметив, что это оправдано гуманитарными соображениями и отвечает национальным интересам США.

Следующий финансовый год в США начинается в октябре текущего года.