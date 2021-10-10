МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Экономические предложения президента США Джо Байдена принесут больше пользы Китаю, чем Америке, заявил экс-президент Дональд Трамп. Трамп годами лгал о прибыльности своего отеля в Вашингтоне

"План Байдена построит Китай, а мы в республиканской партии хотим строить Америку", — провозгласил Трамп на митинге своих сторонников в Айове.

По словам экс-президента, план Байдена «драматически повысит налоги на бизнес», сделает их одними из самых высоких в мире и значительно выше, чем «в месте, которое называется коммунистический Китай».

Трамп уверен, что, если будет принято предложение Байдена, бизнесу станет выгоднее работать в Китае, чем в США.

В настоящее время Байден добивается принятия двух масштабных законопроектов — по развитию инфраструктуры (по оценкам, на 1,2 триллиона долларов) и по поддержке приоритетов демократов в образовании, здравоохранении и "чистой" энергетике (объем не определен).

В палате представителей принятию этих законов, которые считаются важнейшим аспектом политики Байдена и его администрации, мешают внутренние разногласия самих демократов. Они никак не могут договориться, насколько крупными должны быть траты.

Ранее Джо Байден заявлял, что наиболее благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов, и предлагал повысить корпоративный налог (с текущих 21% до 28%) и налог на доход с прироста капитала (с нынешних 20% до 39,6%) на 3,5 триллиона долларов в рамках бюджетного плана.