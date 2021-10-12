МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. (Dow Jones). Контракты на нефть WTI в понедельник впервые за почти семь лет завершили торги выше отметки 80 долларов США за баррель, так как кризис на мировом рынке энергоносителей продолжает усиливать спрос на нефть. Нефть помогает российскому рынку начать неделю с роста

"С точки зрения фундаментальных факторов, ситуация практически не изменилась", — отмечает Брайан Стейнкамп из Schneider Electric. "Предложение ограничено, поскольку борьба с пандемией идет успешно, а экономическая активность продолжает восстанавливаться. На этом фоне все виды топлива дорожают, а в последние время цены стали расти еще быстрее на фоне приближения зимы в северном полушарии", — добавляет эксперт.

"При таких ценах (на природный газ) все больше внимания привлекают альтернативные виды топлива, такие как нефть и нефтепродукты. Так, Saudi Aramco на прошлой неделе сообщила, что в результате перехода генерирующих мощностей с газа на нефтепродукты спрос на сырую нефть вырос на дополнительные 500 000 баррелей в день", — напоминает Стейнкамп.

Ноябрьские фьючерсы на сорт WTI на NYMEX закрылись с повышением на 1,17 доллара, или 1,5%, по 80,52 доллара за баррель. Ближайшие фьючерсы на североамериканскую нефть не завершали сессию на уровнях выше 80 долларов за баррель с 31 октября 2014 года, согласно рыночным данным Dow Jones.

Декабрьские контракты на нефть Brent на ICE выросли в цене на 1,26 доллара, или 1,5%, до 83,65 доллара за баррель. Котировки достигли максимума закрытия с 9 октября 2018 года.

Нефтедобывающая коалиция ОПЕК+ на прошлой неделе приняла решение наращивать объемы совокупной добычи ранее согласованными темпами, на 400 000 баррелей в день ежемесячно, и это "по-прежнему оказывает существенную поддержку ценам на нефть и нефтепродукты", отметил Тайлер Ричи из Sevens Report Research. "Новости о предложении в сочетании с экономическими данными, по большей части обнадеживающими, указывают на сохранение сильного спроса и дефицита на физическом рынке в ближайшие месяцы", — заявил он.

В сентябре ОПЕК+ увеличила добычу на 470 000 баррелей в день, однако многие страны коалиции не смогли полностью использовать свои квоты на производство нефти, согласно опубликованным в понедельник результатам опроса, проведенного S&P Global Platts. В прошлом месяце объемы нефтедобычи 19 членов ОПЕК+ были на 570 000 баррелей в день ниже выделенных им квот.

Кроме того, наводнение в Китае привело к прекращению работы десятков угольных шахт, что вызвало подъем котировок китайских фьючерсов на уголь до рекордных максимумов, сообщили в Financial Times, и это потенциально может обострить энергетический кризис в Азии.

Тем временем фьючерсы на природный газ "достигли существенной перекупленности, поднявшись примерно на 70% с достигнутых в середине августа минимумов", сказал Ричи. "Тренд для котировок природного газа остается довольно позитивным в среднесрочной перспективе, однако не стоит удивляться, если рынок возьмет передышку после недавнего ралли", — добавил он.

Резкий взлет цен на природный газ и другие факторы усугубляют кризис на европейском рынке энергоносителей. Цены на газ на прошлой неделе снизились с максимумов после того, как российский президент Владимир Путин подтвердил намерение выполнять все обязательства по экспорту. В то же время котировки природного газа остаются на высоких по историческим меркам уровнях.

В США фьючерсы на природный газ снизились в цене примерно на 4,0%, до 5,345 доллара за млн БТЕ, более чем двухнедельного минимума. В пятницу котировки упали на 2%.

Тем не менее, в сентябре цены выросли почти на 33%. Предполагается, что взлетевшие до небес цены на газ усилят спрос на сырую нефть, поскольку ранее сжигавшие газ электростанции, особенно в Азии, как ожидается, перейдут на нефтепродукты.

В 2020 году доля электроэнергии, получаемой за счет сжигания нефтепродуктов, во всем мире составила всего 3%, тогда как за 30 лет до этого доля такой электроэнергии составляла 11%, напомнили аналитики Societe Generale. В Европе с 2018 года такие генерирующие мощности не превышали 1,4%.

В то же время на Ближнем Востоке и в других регионах, включая Пакистан, Кувейт и Южную Корею, ряд электроэнергетических компаний начал более активно покупать нефть.

"Кажется, конкурирующие виды топлива по-прежнему способны влиять на котировки нефти с точки зрения себестоимости (в генерации), несмотря на то, что лишь ограниченное число энергосбытовых компаний может использовать дополнительные объемы тяжелого нефтяного топлива, приобретенные на спот-рынке, чтобы отказаться от (дорогого) СПГ", — уточнили в аналитики банка.

Изначально нефтяные цены не росли так же быстро, как котировки газа, поскольку ранее цены на оба энергоносителя не были привязаны друг к другу, перестав напрямую соперничать с точки зрения использования на электростанциях. К тому же опасения относительно коронавируса и экономической неопределенности изолировали нефть от других сырьевых товаров, добавили аналитики.

К концу сентября нефтяные цены достигли двухмесячных максимумов, благодаря усилению спроса и сокращению производства в Мексиканском заливе вследствие урагана "Ида".

Ноябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX закрылись с повышением на 0,5%, по 2,378 доллара за галлон. Ноябрьские контракты на печное топливо выросли в цене на 1,7%, до 2,515 доллара за галлон, максимума с 29 октября 2014 года. Оба контракта закрылись на максимумах с октября 2014 года.

— Авторы Myra P.Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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