МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. (Dow Jones). Американские фондовые индексы в понедельник снизились на опасениях по поводу замедления экономического роста и ускорения инфляции, а также ралли на нефтяном рынке. Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи

S&P 500 упал на 30,15 пункта, или на 0,7%, до 4361,19 пункта. В начале сессии основные индексы росли, однако затем развернулись вниз, причем падение ускорилось в последние минуты торгов.

Dow Jones Industrial Average упал на 250,19 пункта, или на 0,7%, до 34496,06 пункта, тогда как Nasdaq Composite опустился на 93,34 пункта, или на 0,6%, до 14486,20 пункта.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с повышением на 1,17 доллара, или 1,5%, по 80,52 доллара за баррель, максимума с 2014 года. Декабрьские контракты на нефть Brent на ICE выросли в цене на 1,26 доллара, или 1,5%, до 83,65 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия за три года.

Цены на нефть в последние недели росли на фоне глобального дефицита природного газа, который привел к ожиданиям относительно того, что некоторые электростанции переключатся с угля на нефть в преддверии зимнего периода. Ралли на нефтяном рынке, в частности, оказало поддержку акциям нефтесервисной компании Halliburton, которые прибавили 3,1%, и подобным бумагам.

Тем временем рост цен на промышленные металлы привел к подъему акций горнодобывающих компаний. Бумаги Freeport-McMoRan подорожали на 3,2%, их динамика в понедельник была одной из наиболее позитивных в составе S&P 500. Фьючерсы на медь на COMEX поднялись на 2,1%, до 4,37 доллара за фунт, трехнедельного максимума.

В последние недели инвесторы испытывали опасения по поводу сочетания высоких темпов инфляции и замедления экономического роста. Ускорение инфляции в США оказалось более устойчивым, чем ожидалось, за счет перебоев в цепочках поставок, нехватки рабочей силы и стремительно растущих цен на энергоносители.

Темпы восстановления после пандемии коронавируса замедлились. На выходных в Goldman Sachs понизили свои прогнозы роста ВВП США на 4-й квартал 2021 года, сославшись на последствия пандемии для потребительских расходов и грядущее сворачивание государственных мер поддержки экономики.

"Мы наблюдаем тренд на стагфляцию, когда ожидания относительно роста падают, а темпы инфляции ускоряются", — отметил Крис Сеньек, главный инвестиционный стратег-аналитик Wolfe Research.

На этой неделе начинается сезон отчетности за 3-й квартал, который может пролить свет на то, как компании справляются с растущими ценами. Прогнозы выручки и прибыли покажут, насколько оптимистично руководители компаний оценивают перспективы роста и потребительских расходов.

На текущей неделе свою отчетность представят Delta Air Lines, Domino's Pizza и JPMorgan Chase.

S&P 500 снизился примерно на 3,9% с рекордного максимума, достигнутого в начале сентября.

"Если бы не огромный объем сбережений, накопленных населением во время пандемии, я беспокоился бы куда сильнее, — отметил Майк Белл, аналитик по мировому рынку в J.P. Morgan Asset Management. — Очевидный риск — это зима. Не думаю, что кто-то знает, приведет ли она к очередному всплеску заболеваемости и госпитализаций".

Рынки американских гособлигаций в понедельник были закрыты по случаю Дня Колумба.

Биткоин продолжил расти, достигнув максимума с начала мая. В понедельник 21.00 по Гринвичу криптовалюта торговалась по 57 390 долларов, за 24 часа показав прирост более чем на 3,0%. Появились слухи о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США в ближайшие недели одобрит создание торгуемого биржевого фонда, отслеживающего фьючерсы на биткоин, что расширит список компаний, которые смогут вести операции с криптовалютой.

Бумаги оператора криптовалютной биржи Coinbase Global прибавили 3,4%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос менее чем на 0,1%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,1% при поддержке нефтегазового и горнодобывающего секторов.

Торги на азиатских биржах прошли с разнонаправленной динамикой. Hang Seng добавил примерно 2,0%, Nikkei 225 вырос на 1,6%. Между тем китайский Shanghai Composite завершил торги без значительных изменений после первоначального роста на 0,6%.

— Авторы Alexander Osipovich, alexo@wsj.com, Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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