МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Иссякающие запасы нефти и стоимость ликвидации разливов вскоре могут привести к закрытию морской добычи в Калифорнии и других районах США. Об этом рассказал РИА Новости профессор Университета Калифорнии в Дэвисе Рональд Тиджерма.

"В вопросе продолжения морской нефтедобычи в Калифорнии необходимо уделять больше внимания соотношению затрат и пользы: отложения (нефти) там стары, и добыча уже не идет на тех уровнях, как было раньше, поэтому выгода от того, что они производят, может нивелироваться стоимостью возможных будущих разливов", — отметил эксперт.

По мнению Тиджерма, "со стремительным переходом к источникам возобновляемой энергии это может быть лишь вопросом времени, когда изменения на рынке энергетики приведут к закрытию морских разработок как в Калифорнии, так и по всей стране". Эксперт рассказал о проблеме "межтопливной конкуренции"

По оценке эксперта, единственным способом повышения экологической безопасности во избежание будущих утечек должно стать "улучшение регулирования текущей деятельности, как качества инфраструктуры, добычи и транспортировки, так и в конечном итоге полный отказ от ископаемого топлива".

Напомним, что о разливе нефти в океане у побережья города Хантингтон-Бич в калифорнийском округе Ориндж стало известно 2 октября, о запахе бензина в океане сообщили местные жители. Мэр Хантингтон-Бич Ким Карр заявила, что происшествие было "одним из самых разрушительных" за несколько десятилетий жизни города. По данным береговой охраны, из нефтепровода, принадлежащего техасской компании Amplify Energy, в океан попало от 95 тысяч до 500 тысяч литров сырой нефти. Причины произошедшего до сих пор расследуются, наиболее вероятной версией эксперты считают повреждение трубопровода якорем корабля, что, вероятно, произошло за месяцы до того, как началась утечка.

По мнению профессора Тиджерма, флора и фауна в зоне разлива нефти в Тихом океане у побережья Калифорнии восстановится в течение одного-двух лет. Он сказал, что, хотя разлив не такой масштабный, как известные экологические катастрофы прошлых лет, например разлив в результате взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon или выброса нефти из танкера Exxon Valdez, "в местных масштабах урон достаточно существенный".

"Есть случаи покрытых нефтью птиц, нефтью в некоторых районах покрыты пляжи и прибрежные болота", — отмечает специалист. "В краткосрочной перспективе наиболее будут затронуты планктон, как взрослый, так и в состоянии ларвы, так же беспозвоночные и рыбы. Благодаря тому, что период загрязнения был сравнительно недолгим, долгосрочные последствия будут вероятно минимальны", — надеется ученый.

Тиджерма отметил, что климатические условия места разлива также способствуют более быстрой ликвидации последствий экологического бедствия. "Когда нефть разливается, она тут же начинает распространяться, рассеиваться и испаряться, в то же время она также разлагается под действием солнца и бактерий. Сравнительно теплые условия в регионе ускоряют многие эти процессы, что, в свою очередь, сократит время (негативного) воздействия и даст возможность восстановлению", — поясняет он.

Эксперт уверен, что утечка не нанесет вреда другим регионам. "Я полагаю, что влияние разлива будет ограничено районом Южной Калифорнии", — отмечает собеседник агентства.

По его словам, "объем разлитой нефти слишком мал и будет рассеян до того, как покинет регион".