МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти восемь лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. В России впервые приняли автомобиль как первый взнос по ипотеке

В исследовании отмечается, что новый автомобиль среднего класса на сегодняшний день стоит в России порядка двух миллионов рублей, а поддержанный — примерно 800 тысяч рублей. Таким образом, по расчетам авторов исследования, быстрее других необходимую сумму можно накопить на Чукотке (3,5 года), в Ямало-Ненецком автономном округе (3,6 года) и Магаданской области (3,9 года). В Москве на это может уйти 4,6 года. А дольше всех придется копить жителям Северного Кавказа — более 10 лет.

Эксперты информагентства составили соответствующий рейтинг, где основным показателем служит количество лет, требуемое для накопления нужной суммы гражданином со средней зарплатой. При этом эксперты посчитали, что на покупку автомобиля граждане откладывают половину от заработной платы и размещают эти деньги на вкладе со ставкой 6,75%. В случае полной сохранности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе на накопление двух миллионов среднестатистическому россиянину потребуется 7,7 лет.