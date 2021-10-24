МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Несмотря на то, что цены на нефть Brent находятся на многолетних максимумах с 2018 года, есть предпосылки для дальнейшего их роста, рассказал агентству Прайм инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

"До конца года они могут достигнуть уровень 90 долларов за баррель, на следующей неделе повыситься до 86 долларов за баррель", — прогнозирует он.

На рынке углеводородов по прежнему дефицит, вызванный недоинвестированием в сырьевые проекты в последнее время (в прошлом году капитальные вложения нефтяников снизились по сравнению с 2019 годом и не особо восстановились в 2021 году), повлиявшим на предложение, и постепенным восстановлением спроса.

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"На прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США снизились на 0,4 миллиона баррелей, до 426,5 миллиона баррелей. И хотя текущий уровень запасов не оправдывает цену нефти в 100 долларов за баррель, восходящий тренд на рынке нефти может продолжить продолжение. Также отметим, что пока нефть подорожала меньше других энергоресурсов — газа и угля, что делает возможным ее догоняющий рост", — рассказал Суверов.

Он также добавил, что пока добыча сланцевой нефти в США восстанавливается медленными темпами несмотря на высокие цены. Это связано с тем, что финансовые институты неохотно кредитуют сланцевиков, не в последнюю очередь из-за ESG соображений. Теоретически наращивание сланцевой добычи могло бы быть фактором дестабилизации нефтяного рынка, но пока этого не происходит.

Также ОПЕК+ весьма аккуратно увеличивает добычу нефти, не форсируя более высокие темпы наращивания добычи, что также способствует устойчивости растущего тренда на рынке углеводородов. Осторожность ОПЕК+ можно понять — резкое падение сырьевых котировок в прошлом году стало шоком для властей многих стран —экспортёров нефти и сейчас они предпочитают перестраховаться.

Сохранение мягкой денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками, прежде всего в США и Европе, раскручивает спираль глобальной инфляции (в Америке темпы роста цен уже превысили 5% годовых) также не оставляют нефтяным котировкам иного сценария, кроме как на рост. Но если центробанки изменят политику, коррекция будет логична. Но это скорее всего уже не тема нынешнего года.