КИШИНЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Молдавия и Россия до 1 мая 2022 года подпишут соглашение о возмещении долга компании "Молдовагаз" за российское топливо, сообщил в ходе брифинга вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. В Кремле прокомментировали поставки газа Молдавии

Он уточнил, что до этой даты будет проведен независимый аудит задолженности Молдавии и добавил, что республика договорилась с "Газпромом" не применять санкции к "Молдовагазу" до тех пор, пока не будет проведен аудит долга компании.

Кроме того, в ноябре состоится заседание молдавско-российской межправкомисии, на котором будет стороны обсудят ситуацию в энергетике. "До конца 2022 года планируется подписать соглашение между правительствами Молдовы и РФ в области энергетики", — заявил Спыну.

Ранее в понедельник молдавская государственная компания "Молдовагаз" подтвердила начало поставок газа в республику по новому пятилетнему контракту с "Газпромом" с 1 ноября. Президент республики Майи Санду сообщила, что Молдавия довольна согласованием и подписанием контракта с "Газпромом". Она отметила, что Кишинев продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой.