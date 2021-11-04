МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание, на котором планируется обсудить параметры соглашения об ограничении добычи нефти на декабрь, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса. СМИ: США просят ОПЕК+ резко нарастить добычу нефти

Участники встречи, проходящей в формате видеоконференции, должны выработать рекомендацию для заседания всех глав делегаций ОПЕК+, которое состоится следом. Собеседник агентства полагает, что, несмотря на давление со стороны США, альянс, вероятно, примет решение следовать уже утвержденному графику увеличения производства.

ОПЕК+ сейчас ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На ноябрь же они составляют 4,16 миллиона баррелей в сутки.

Между тем цены на нефть находятся на многолетних максимумах. Так, марка Brent с октября устойчиво держится в коридоре 82-84 долларов за баррель и достигала в конце месяца 86 долларов, максимума с 2018 года. На этом фоне все громче звучат призывы крупнейших импортеров нефти к ОПЕК+ стабилизировать рынок и увеличить поставки. Нефть дорожает в ожидании решения ОПЕК+

Во вторник президент США Джо Байден обвинил Россию и ОПЕК в том, что цены на нефть и бензин повышаются именно из-за их отказа добывать больше. Как сообщило ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, Соединенные Штаты просят ОПЕК+ увеличить в декабре добычу на 600-800 тысяч баррелей в сутки вместо запланированных 400 тысяч.

Однако даже сейчас не все члены альянса способны полностью нарастить производство нефти в пределах своей квоты, проблемы есть у Нигерии, Анголы, Габона, Экваториальной Гвинеи и ряда других стран. Кроме того, несмотря на имеющийся дефицит на рынке и рост котировок, члены ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, пока предпочитают высказываться в пользу сохранения текущих параметров сделки.

В частности, саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман в конце октября подчеркивал необходимость сохранять осторожность, поскольку кризис на рынке мог быть пройден не до конца. Он также указывал на риск значительного накопления нефтяных запасов в 2022 году и отмечал, что повышение добычи нефти сейчас вряд ли способно решить проблему с ростом цен на бензин в США или газ в мире.