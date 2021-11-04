МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Компания Google инвестировала 1 миллиард долларов в крупнейшую фьючерсную биржевую корпорацию CME Group, после чего обеспечит перенос всей торговой системы в облачное хранилище Google Cloud, сообщили газете Wall Street Journal представители компаний. Россияне активно включились в торги на Московской бирже

"Google, принадлежащий Alphabet Inc., инвестировал 1 миллиард долларов в гигантскую фьючерсную биржу CME Group Inc. и договорился о переносе основных торговых систем компании в облачное хранилище (Google Cloud)", — сообщает газета.

CME начнет перевод своей технологической инфраструктуры в Google Cloud в следующем году, также заявили в компании.

Подразумевается, что Google Cloud в конечном итоге обеспечит работу рынков, на которых ежедневно совершаются сделки на триллионы долларов.

CME Group Inc. (Чикагская товарная биржа) — американская компания, занимающаяся глобальными рынками. Это крупнейшая в мире биржа производных финансовых инструментов, которая торгует различными классами активов, включая сельскохозяйственную продукцию, валюты, энергию, процентные ставки, металлы, фондовые индексы и фьючерсы на криптовалюты.