МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Рост цен на строительные материалы, прежде всего на металл, в перспективе могут привести к очередной волне удорожания новостроек в России, полагают опрошенные РИА Недвижимость застройщики столичного региона. Минстрой предложил расширить поддержку строительных господрядчиков

Ранее Минпромторг заявил о необходимости формирования плана потребности застройщиков в арматуре с горизонтом планирования до пяти лет для эффективного урегулирования ценового вопроса. Такая инициатива связана с тем, что используемый при строительстве металл за последний месяц вырос в цене на 15-40%, а с начала текущего года рост цен на него составил 25–80%.

В общей себестоимости жилого строительства на металл и изделия из него приходится порядка 15-20%, а самая затратная статья расходов – арматура, рассказал директор по закупкам девелопера "А101" Георгий Криницын.

"Цены на металл летом обновили исторический максимум. Увеличение расходной части не просто приводит к повышению цен на жилье – оно препятствует их снижению при изменении конъюнктуры рынка", — прокомментировал он.

По словам президента ГК "Основа" Александра Ручьева, за последний год значительно выросли в цене абсолютно все без исключения строительные материалы, а арматура — один из лидеров роста цен. "В связи с тем, что доля металла в себестоимости строительства весьма существенна, резкий рост цен на металл автоматически ведёт к увеличению себестоимости и подстегивает рост цен на жилье", — отметил он.

С ним согласился директор департамента закупок ГК ФСК Александр Ткаченко, отметив при этом, что прогнозировать динамику цен на недвижимость только по одному критерию не совсем корректно, так как на себестоимость строительства большое влияние оказывают и другие факторы, в том числе до сих пор не решенный вопрос дефицита рабочей силы. Власти Москвы готовят план по отказу от мигрантов на стройках

Комментируя инициативу Минпромторга о необходимости формирования плана потребности застройщиков в арматуре, Криницын из "А101" отметил, что просчитать такую потребность можно лишь приблизительно, с учетом стратегии девелопера на среднесрочную перспективу. "Однако эта стратегия может корректироваться "в моменте", исходя из рыночной ситуации. Под влиянием различных внешних факторов проекты могут быть как ускорены, так и отложены или отменены", — сказал он.

Все опрошенные РИА Недвижимость застройщики единогласно высказали мнение о том, что урегулировать ситуацию с ростом цен на металл способен системный подход на уровне государства, который бы защитил внутренний рынок.

"Девелоперы совместно с Минпромторгом проводят работу по сдерживанию этого беспрецедентного роста, остается надеется, что конкретные дополнительные меры все же будут оперативно приняты", — подытожил Криницын.