МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Министерство финансов России подготовило концепцию регулирования криптовалют в стране, не накладывая запрет на использование этого инструмента, пишет РБК в четверг со ссылкой на документ и письмо Минфина на имя зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Путин прокомментировал предложение Банка России по криптовалютам

Одним из предложений финансового ведомства — проведение всех операций с криптовалютами через российские банки.

В аппарат кабмина поступили эти предложения, сообщили РБК в пресс-службе правительства. В пресс-службе Банка России изданию рассказали, что официально концепция финансового ведомства в регулятор не поступала. В ЦБ также отметили, что позиция в отношении регулирования криптовалют отражена в консультативном докладе Центробанка.

"Мы продолжим дальнейшую дискуссию по соответствующим вопросам в рамках обсуждения консультативного доклада Банка России с заинтересованными государственными органами и участниками рынка", — пояснил представитель ЦБ РФ. Власти оценили объем инвестиций россиян в криптовалюты

По мнению Минфина, полное отсутствие регулирования криптовалют в стране, как и их запрет, приведут к дестабилизации отрасли, а также росту доли теневой экономики и росту мошенничества. При этом правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют, отмечает издание.

Еще один момент, отмечаемый в министерстве финансов: регулирование криптовалют приведет к увеличению доходов бюджета РФ за счет появления новых субъектов, уплачивающих налоги и страховые взносы.

"Полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, невозможно. Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях", — перечисляется в документе Минфина.