МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Санкции, которые могут быть введены против России из-за эскалации конфликта с Украиной, могут оказать давление на суверенный рейтинг и банковский сектор, считает международное рейтинговое агентство Fitch. В МИД России надеются, что Евросоюз не введет санкции

"Жесткие санкции в отношении РФ могут иметь негативные последствия для суверенного рейтинга и банков… По нашему базовому сценарию новые санкции не будут достаточно суровыми, чтобы привести к негативным рейтинговым действиям, хотя такой сценарий стал более вероятным в последние недели… Напряженность вокруг Украины увеличила риск возникновения конфликта и далеко идущих санкций, хотя базовый сценарий все же исключает полномасштабное вторжение", — пишет агентство.

Наибольшее влияние на платежеспособность банковского сектора, по мнению агентства, могут оказать санкции, ограничивающие возможность крупных госбанков осуществлять платежи в иностранной валюте. "Исключение из SWIFT также приведет к значительным сбоям в краткосрочной перспективе… но мы не ожидаем таких мер в базовом сценарии, потому что это будет препятствовать погашению задолженности перед иностранными кредиторами", — пишет Fitch, уточняя, что считает более вероятным введение санкций в отношении менее системно значимых банков.

Агентство отмечает, что рейтинги банков в случае введения таких санкций будут помещены в список на пересмотр с возможностью понижения.

Fitch уже закладывало высокую вероятность введения новых санкций, когда в декабре подтверждало рейтинг России. Однако новые санкции могут негативно повлиять на рост ВВП и финансовую гибкость страны.

При этом Fitch считает, что политика укрепления макроэкономики России, начавшаяся в 2015 году, создание резервов и снижение воздействия внешней среды повысили ее устойчивость к потрясениям. А российские компании, у которых есть рейтинг от Fitch, в целом имеют хорошие возможности для того, чтобы справиться с санкциями.