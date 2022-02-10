МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов сообщил в интервью РИА Новости, что сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" ведется активно. В МИД России оценили объем внешней торговли ЕАЭС в 2021 году

Он отметил, что Китай, безусловно, является важным партнером ЕАЭС, а конструктивная и объединительная повестка в регионе с учетом интересов всех участников рассматривается в качестве приоритетной.

Москва и Пекин ранее в совместном заявлении сообщили, что Россия и Китай намерены активизировать работу в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь" для углубления сотрудничества.

По словам Евдокимова, к настоящему времени созданы соответствующие нормативная и институциональная базы, в 2019 году вступило в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, а с 2020 года функционирует Совместная комиссия по реализации упомянутого документа, по совместительству выполняющая функции диалогового механизма по вопросам сопряжения.

Он также рассказал, что одно их ближайших практических задач является доработка и утверждение "дорожной карты" развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем, в том числе с акцентом на цифровизацию транспортно-логистической инфраструктуры. Кроме того, на площадке ЕАЭС ведется работа по формированию перечня совместных интеграционных проектов, участниками которых выступали бы не только два и более государства-члена Союза, но и КНР. В дальнейшем планируется согласование проекта с китайскими партнерами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс — один путь" в последнее время существенно продвинулось.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 16.00 мск.