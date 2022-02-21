МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем, в то время как инвесторы продолжают следить за ситуацией между Россией и Украиной и оценивать вероятность возникновения перебоев с поставками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.07 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,03%, до 91,35 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 90,06 доллара.

Нефть реагирует на новости вокруг России и Украины. Напряженность в отношениях стран создает риски возникновения перебоев с поставками, однако эти опасения снизились после сообщений о вероятной встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за переговорами между США и Ираном. В случае успешного завершения переговоров иранская нефть может вернуться на мировой рынок, что создаст дополнительное предложение

В Вене проходят переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отмене санкций США по отношению к Ирану. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по поводу двух проектов соглашения.