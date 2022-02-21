МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. ПУТИН О ПЛАНАХ ПРО ЯДЕРНОЕ ОРУЖИИ НА УКРАИНЕ: СИТУАЦИЯ В МИРЕ С ПОЯВЛЕНИЕМ ТАКОГО ОРУЖИЯ ИЗМЕНИТСЯ САМЫМ КАРДИНАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ, НЕ МОЖЕМ НЕ РЕАГИРОВАТЬ

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