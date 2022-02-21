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2022
https://1prime.ru/News/20220221/836123812.html
Путин оценил планы Украины вновь заполучить ядерное оружие
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ПУТИН О ПЛАНАХ ПРО ЯДЕРНОЕ ОРУЖИИ НА УКРАИНЕ: СИТУАЦИЯ В МИРЕ С ПОЯВЛЕНИЕМ ТАКОГО ОРУЖИЯ ИЗМЕНИТСЯ САМЫМ КАРДИНАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ, НЕ МОЖЕМ НЕ РЕАГИРОВАТЬ Новость дополняется ПРАЙМ, 21.02.2022
новости, владимир путин, украина, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. ПУТИН О ПЛАНАХ ПРО ЯДЕРНОЕ ОРУЖИИ НА УКРАИНЕ: СИТУАЦИЯ В МИРЕ С ПОЯВЛЕНИЕМ ТАКОГО ОРУЖИЯ ИЗМЕНИТСЯ САМЫМ КАРДИНАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ, НЕ МОЖЕМ НЕ РЕАГИРОВАТЬ
Новость дополняется