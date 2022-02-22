МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поддерживаются опасениями роста международной напряжённости, свидетельствуют данные торгов, аналитики не исключают выхода на круглую отметку в 100 долларов за баррель.

По состоянию на 14.11 мск цена апрельских фьючерсов на Brent растут на 2,9%, до 98,17 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов этой марки — на 2,54%, до 95,28 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI подскакивают на 3,95%, до 93,77 доллара за баррель.

Рост цен на нефть поддерживается обострением ситуации вокруг Украины. Эксперты прогнозируют увеличению стоимости "черного золота" до 100 долларов за баррель.

"Кажется неизбежным, что нефть марки Brent рано или поздно протестирует цену в 100 долларов за баррель", — сказал газете Wall Street Journal аналитик брокерской компании Oanda Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley).

Такому прогнозу, в частности, способствуют разработанные санкции против России, которые, согласно заявлению канцлера Австрии Карла Нехаммера, будут вводиться пошагово по мере эскалации ситуации.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие указы глава государства подписал сразу после обращения, поручив в них обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. После этого ряд иностранных государств, в частности страны ЕС, США, Великобритания, заявили о намерении ввести в связи с этим новые санкции против России.